Reggina-Ascoli, la probabile bianconera: Iliev e Dionisi in attacco

Reduce da quattro risultati utili consecutivi l’Ascoli di Andrea Sottil (tecnico mai perdente contro la Reggina), dovrebbe cambiare poco rispetto all’ultimo match interno contro il Monza. Mancherà Saric per squalifica, possibile sostituto Eramo. In attacco assente Bidaoui, conferma per la coppia composta da Ilievi e Dionisi. Pochi ballottaggi tra i marchigiani, uno è a centrocampo tra il rientrante Maistro e Caligara, con quest’ultimo favorito.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Salvi, Botteghin, Avlonitis, D’Orazio; Eramo, Buchel, Maistro; Sabiri; Iliev, Dionisi. A disposizione: Guarna, Quaranta, Felicioli, Baschirotto, Collocolo, Caligara, Castorani, Palazzino, Franzolini, De Paoli. All. Sottil.