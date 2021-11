Quattordicesima giornata di campionato al ”Ciro Vigorito” di Benevento, dove a partire dalle ore 14:00 si affronteranno Benevento e Reggina. Segui la diretta testuale del match targata ReggioNelPallone.it.

BENEVENTO-REGGINA

90′ Fourneau non concede recupero, triplice fischio al Vigorito! BENEVENTO-REGGINA 4-0. Decidono le reti di Viviani, Lapadula, Ionita e Tello. Seconda sconfitta consecutiva in campionato per gli amaranto, dopo il ko interno contro la Cremonese nello scorso turno.

88′ Ci prova ancora Brignola che calcia di prima intenzione con il mancino. La sua conclusione finisce larga di poco.

84′ Letizia serve il neoentrato Brignola al centro dell’area. La conclusione del centrocampista viene bloccata agevolmente da Turati.

81′ Ci prova ancora Viviani. Il centrocampista giallorosso prova il tiro a giro, deviato in corner da Crisetig.

77′ Tripla sostituzione per il Benevento: fuori Insigne, Lapadula e Acampora, dentro Di Serio, Moncini e Talia.

76′ Colpo di testa di Denis su angolo di Bellomo. Paleari blocca senza problemi.

70′ Ultima sostituzione per Aglietti: esce dal campo Adriano Montalto, al suo posto Rigoberto Rivas.

69′ POKER DEL BENEVENTO! Rete di Andres Tello. Coast to coast di Insigne che arriva sul fondo e mette dentro un cross basso. La palla viene deviata da Stavropoulos che di fatto serve a Tello l’assist per il tap-in in di ginocchio da zero metri. Tracollo Reggina, 4-0 per i padroni di casa.

64′ Altra occasione per il Benevento! Insigne arriva al limite dell’area e lascia partire la conclusione. Ottimo riflesso di Turati che riesce a intervenire deviando in calcio d’angolo.

61′ Ci prova il neoentrato Hetemaj che riceve al limite dell’area e calcia di prima. Paleari vola a togliere il pallone da sotto la traversa, mandandolo in corner.

59′ Sostituzione tra le fila della Reggina: Aglietti sostituisce Adjapong e Bianchi, dentro Lakicevic e Hetemaj. Doppia sostituzione anche per il Benevento: fuori Ionita e Elia, dentro Tello e Brignola.

57′ GOL DEL BENEVENTO. Ripartenza perfetta del Benevento, con Lapadula che porta palla sull’esterno, rientra sul mancino e serve Ionita al centro dell’area di rigore. Il moldavo supera Turati da pochi passi e realizza il gol del 3-0.

55′ Benevento ad un passo dal 3-0. Violenta conclusione dalla distanza di Ionita che si stampa contro la traversa.

54′ AMMONIZIONE BENEVENTO: cartellino giallo per Salvatore Elia.

51′ Bellomo viene servito in area, rientra sul destro e calcia a giro. Grande risposta di Paleari che si distende e devia in corner, ma Fourneau ferma tutto fischiando il fuorigioco del 10 amaranto.

49′ Inizio di secondo tempo più convinto da parte della Reggina, che sta provando a rientrare in partita.

INIZIA IL SECONDO TEMPO DI BENEVENTO- REGGINA!

Doppia sostituzione per la Reggina: dentro Denis e Cortinovis, fuori Galabinov e Ricci.

Tutto pronto per la ripresa del match.

FINISCE IL PRIMO TEMPO AL VIGORITO! BENEVENTO-REGGINA: 2-0. Decidono le reti di Viviani e Lapadula.

45+’ Concesso un minuto di recupero.

41′ Padroni di casa in totale controllo del match. Reggina che non riesce a rendersi pericolosa.

38′ Lapadula salta Stavropoulos e scarica per Acampora, la cui conclusione finisce sopra la traversa della porta difesa da Turati.

37′ Cross di Adjapong sul secondo palo per Ricci, ma il tentativo in acrobazia dell’esterno amaranto finisce alto sopra la traversa.

34′ Proteste degli amaranto per un presunto contatto in area di rigore fra Ricci e Lapadula. Fourneau dice che si può continuare.

31′ Viviani controlla il pallone al limite dell’area di rigore e prova il destro a giro. Palla che finisce vicinissima alla porta di Turati.

29′ Grande uscita di Turati fuori dalla sua area di rigore. Il portiere amaranto anticipa Improta, lanciato in campo aperto da Lapadula.

26′ AMMONIZIONE REGGINA: cartellino giallo per Nicolò Bianchi.

23′ Raddoppio del Benevento! Sanguinosa palla persa da parte di Bellomo a centrocampo, con Lapadula che salta Crisetig e si invola verso la porta. L’italo-peruviano si porta il pallone sul destro e incrocia perfettamente sul secondo palo, eludendo l’intervento di Cionek e battendo Turati per la seconda volta. 2-0 per i giallorossi.

18′ Acampora si libera e prova a calciare da lontano, ma la sua conclusione viene deviata da Crisetig e finisce in corner.

17′ Reggina chiamata a reagire dopo il gol dello svantaggio: pericoloso cross dalla sinistra di Bellomo, con Letizia che di testa anticipa Montalto e salva la propria squadra.

11′ GOL DEL BENEVENTO! Letizia riceve il pallone da Improta e crossa di prima intenzione con il mancino. Il pallone finisce sul secondo palo dove Viviani prende il tempo a tutti e di testa batte Turati. 1-0 per i padroni di casa.

5′ Sponda di Lapadula per Insigne che vince un rimpallo e calcia col sinistro, ma il suo tiro finisce alto.

3′ Acampora batte un corner corto per Insigne che gli restituisce il pallone. Il suo cross finisce comodamente tra le braccia di Turati.

Calcio d’inizio allo stadio “Vigorito”, comincia Benevento-Reggina!

Completo classico giallorosso per i padroni di casa; casacca bianca invece per gli uomini di Aglietti.

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo, manca pochissimo al calcio d’inizio di Benevento-Reggina.

FORMAZIONI UFFICIALI

Benevento (4-2-3-1): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Elia; Acampora, Viviani; Insigne, Ionita, Improta; Lapadula. A disposizione: Muraca, Manfredini, Caló, Tello, Vokic, Di Serio, Moncini, Sau, Masciangelo, Talia, Pastina, Brignola. Allenatore: Caserta.

Reggina (4-4-2): Turati; Adjapong, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci, Bianchi, Crisetig, Bellomo; Montalto, Galabinov. A disposizione: Micai, Amione, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Regini, Cortinovis, Hetemaj, Laribi, Rivas, Denis, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

Arbitro: Francesco Fourneau di Roma 1. Assistenti: Domenico Palermo di Bari e Giuseppe Perrotti di Campobasso. IV ufficiale: Alessandro Di Graci di Como. VAR: Valerio Marini di Roma 1. A-VAR:Daniele Marchi di Bologna.