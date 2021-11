Reggina, calendario infuocato: prima a Benevento, poi a Lecce. Nel mezzo Sottil

Tre gare in sette giorni attendono la Reggina. Gli amaranto già sabato a Benevento dovranno affrontare uno degli organici più importanti della serie B. La formazione di Aglietti tornerà immediatamente in campo per l’infrasettimanale, martedì 30 novembre alle ore 20:30 allo stadio Granillo contro l’Ascoli di Sottil che a Reggio non perde mai. Poi seconda trasferta consecutiva, 4 dicembre alle ore 16:15 al Via del Mare contro il lanciatissimo Lecce dell’ex tecnico Baroni.