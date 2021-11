Reggina, Football Trade presenta istanza di arbitrato contro la società amaranto

ul sito ufficiale del Coni, è stata pubblicata la richiesta di Istanza di Arbitrato da parte della Football Trade, in persona dell’Agente sportivo Paolo Paloni rivolta alla società amaranto. Questo quanto pubblicato sul sito del Coni:

“Il Collegio di Garanzia ha ricevuto due istanze di arbitrato (ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI) entrambe presentate dalla Football Trade, in persona dell’Agente Sportivo, Amministratore Unico e Legale Rappresentante, con poteri di gestione, sig. Paolo Paloni. La prima istanza, presentata contro la Reggina 1914 s.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, sig. Luca Gallo, in virtù di tre distinti contratti di rappresentanza, sottoscritti in data 13 luglio 2019, 30 dicembre 2019 e 2 gennaio 2020, affinché la ricorrente curasse gli interessi della predetta Società intimata, prestando la propria opera di rappresentanza, consulenza ed intermediazione in relazione, rispettivamente, al tesseramento dei calciatori Davide Bertoncini, Nicola Bellomo e Daniele Liotti; nonché, in virtù del contratto di mandato, sottoscritto in data 3 ottobre 2020 e valido fino al 10 ottobre 2020 compreso, per l’opera di consulenza/assistenza ed intermediazione, da parte della medesima ricorrente, nelle trattative dirette alla gestione del contratto di prestazione sportiva del calciatore Andrea Marcucci”.

La seconda istanza, riguarda il Seregno Calcio.