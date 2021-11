Promozione, il recupero: la Bagnarese concede il bis battendo il Vallata del Torbido

Seconda vittoria di fila per i tirrenici che operano il sorpasso in classifica, ma la gara potrebbe essere ripetuta

Dopo la netta vittoria di sabato contro il Borgo Grecanico, la Bagnarese centra il secondo successo consecutivo in campionato battendo il Vallata del Torbido nel recupero della sesta giornata del Girone B di Promozione. I tirrenici trovano il vantaggio nel primo tempo con il rigore di Diè, autore sabato di una doppietta contro il Borgo; raddoppia Politano al quarto d’ora della ripresa e solo nel finale, gli ospiti accorciano con Konè. La partita potrebbe tuttavia essere ripetuta: la terna arbitrale è giunta a Bagnara in ritardo e la sfida, prevista per le 14:30, è iniziata quasi alle 16; parte del secondo tempo si è giocata quasi al buio, non disponendo di illuminazione l’impianto bagnarese. La società ospite ha annunciato che presenterà ricorso e chiederà la ripetizione dell’incontro. In attesa della decisione della LND Calabria, la Bagnarese opera il sorpasso in classifica proprio ai danni del Vallata del Torbido.

Di seguito la classifica aggiornata e il programma del prossimo turno.

Classifica

19 Gioiese

19 Sporting CZ Lido

17 Caraffa

14 Brancaleone*

13 Capo Vaticano

13 Cinquefrondese

13 San Giorgio

12 Borgo Grecanico

12 Archi

10 Ravagnese

9 Africo

8 Melicucco

7 Bagnarese

6 Vallata del Torbido

4 San Gaetano Catanoso*

1 Rombiolese

*una partita in meno



Prossimo turno – 9^ giornata (14/11/2021)

Africo-Melicucco

Borgo Grecanico-Sporting Catanzaro Lido

Brancaleone-Cinquefrondese

Caraffa-San Gaetano Catanoso

Compr. Archi-Capo Vaticano

Rombiolese-Gioiese

San Giorgio-Bagnarese

Vallata del Torbido-Ravagnese