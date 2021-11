Coppa Italia Dilettanti, ritorno dei quarti di finale: risultati e marcatori

Locri in semifinale di Coppa Italia, decide il gol dell'ex Martinez, pareggio e qualificazione per la Reggiomed; avanti anche Acri e Soriano

COPPA ITALIA DILETTANTI

Quarti di finale, ritorno (10/11/2021)

Città di Acri-Digiesse Praiatortora 4-0 (3-1 and.)

21′ Le Piane, 69′ Curatelo, 77′ Petrone, 89′ Petrone

CotroneiCaccuri-Soriano 4-2 (2-6)

8′ Franco (C, rig.), 13′ Raso (S), 26′ Guerrini (C), 28′ Fabiano (C, rig.), 39′ Loiacono (S), 59′ Franco (C)

Stilomonasterace-Locri 0-1 (1-2)

7’pt Martinez

Brancaleone-Reggiomediterranea 1-1 (0-2)

3′ Semenzin (R), 27′ Rubertà (B)

Accoppiamenti per le semifinali in programma nei giorni 24 novembre e 8 dicembre

Città di Acri-Soriano

Locri-Reggiomediterranea*

*andata e ritorno da stabilire tramite sorteggio