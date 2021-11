Promozione Girone B – Nel posticipo Bagnarese travolta dal Caraffa

Si è giocato il posticipo della settima giornata del Girone B di Promozione, rinviato sabato scorso a causa dell’allerta meteo. Debutto da dimenticare per mister Taverniti sulla panchina della Bagnarese, che nella trasferta di Catanzaro in casa del Caraffa è stata travolta per 4-0: Russo ha sbloccato il punteggio nel primo tempo, Calabretta, Passafaro dal dischetto e Pilò sono poi andati a segno nella ripresa. Con questo risultato, il Caraffa aggancia la Gioiese al secondo posto, mentre i tirrenici restano in fondo alla classifica con un punto, in compagnia della Rombiolese. Nella graduatoria dei bomber del campionato, Passafaro raggiunge al primo posto, con 5 reti, Rubertà, Spanò, Postorino e Giglio.

La classifica aggiornata dopo il posticipo.

Classifica

18 Sporting CZ Lido

16 Caraffa

16 Gioiese

13 Brancaleone*

13 San Giorgio

12 Borgo Grecanico

10 Cinquefrondese

10 Capo Vaticano

9 Africo

9 Archi

9 Ravagnese

8 Melicucco

5 Vallata del Torbido*

3 San Gaetano Catanoso*

1 Bagnarese*

1 Rombiolese

*una partita in meno



Prossimo turno – 8^ giornata (07/11/2021)

Africo-Compr. Archi

Bagnarese-Borgo Grecanico

Cinquefrondese-Rombiolese

Capo Vaticano-San Giorgio

Melicucco-Gioiese

Ravagnese-Brancaleone

San Gaetano Catanoso-Vallata del Torbido

Sporting Catanzaro Lido-Caraffa