Reggina-Cittadella, Aglietti: “Sconfitta che fa male, meritavamo di più”

Al termine del match tra Reggina e Cittadella, terminato 0-1, il tecnico amaranto Alfredo Aglietti ha commentato così in conferenza stampa la sconfitta dei suoi:

PRESTAZIONE – “Volevamo cercare di imporre il nostro gioco, ma nel primo tempo non ci siamo riusciti. Abbiamo sofferto la pressione del Cittadella, pensavo che Menéz potesse legare i reparti, poi ho dato più peso con Montalto e Denis. Credo che la sconfitta sia immeritata, abbiamo creato diverse palle gol nella ripresa e il migliore in campo è stato di gran lunga Kastrati. Oltre ai nostri demeriti ci sono anche i meriti degli avversari. La sconfitta fa un po’ più male perché venivamo da un periodo positivo e sicuramente ci aspettavamo un risultato diverso, ma il campionato di B è questo e lo sapevamo. Gli episodi contano, oggi non ci sono girati a favore”.

CAPITOLO CENTROCAMPO – Loro hanno corso sicuramente più di noi. Non è stato un problema fisico, semmai di gamba e non siamo stati capaci di accorciare. C’è stata poca spinta da parte nostra sulle corsie esterne, nel primo tempo abbiamo aperto il gioco tre volte e tre volte siamo stati pericolosi.

PARTITA DEI SINGOLI – “Cortinovis lo schiererò nuovamente in quel ruolo se è necessario. Ogni giovane che viene lanciato può far bene e può far male. Alessandro ha un impatto migliore da subentrato, ma l’ho voluto provare dall’inizio in mediana anche perché Bianchi aveva giocato tutta la gara a Perugia. E’ chiaro che oggi ha avuto difficoltà. Crisetig? Lorenzo è un giocatore fondamentale per noi, ma se oggi fosse stato in campo credo che avremmo avuto le stesse difficoltà.”