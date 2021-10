Perugia-Reggina, la probabile formazione biancorossa: torna Lisi, De Luca-Matos in attacco

Arriva il turno infrasettimanale per il Perugia di mister Alvini, forte di sette risultati utili consecutivi ed un rendimento in crescendo, giornata dopo giornata. Alvini dovrebbe schierare nuovamente il suo 3-4-1-2, con Rosi, Angella e Dell’Orco a comporre il blocco difensivo. A centrocampo, Lisi torna dalla squalifica e dovrebbe tornare a posizionarsi sulla sinistra, con Falzarano a destra e la coppia Segre-Ghion in mezzo.

Non dovrebbero esserci dubbi sulla presenza di Kuoan a spaziare sulla trequarti, così come quelle di De Luca e Matos nel reparto avanzato.

LA PROBABILE FORMAZIONE BIANCOROSSA

PERUGIA (3-4-1-2): Chichizola; Rosi, Angella, Dell’Orco; Falzerano, Segre, Ghion, Lisi; Kouan; De Luca, Matos. All. Alvini

BALLOTTAGGI: Rosi-Sgarbi/Curado 55-45%, Ghion-Vanbaleghem 55-45%

Si ringrazia per la collaborazione il collega Antonello Ferroni de Il Messaggero dell’Umbria