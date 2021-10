Reggina-Parma, la probabile formazione crociata: Tutino al centro del tridente offensivo

Tenterà di ripartire da Reggio Calabria il Parma di Enzo Maresca, il cui avio in questa prima parte di campionato non ha di certo entusiasmato né soddisfatto le aspettative tra i tifosi e la stessa dirigenza. Tanta qualità ma una quadra non ancora trovata per i ducali, al lavoro per cercare di coniugare le proprie potenzialità ai risultati del campo, che ad oggi faticano ad arrivare.

Per la trasferta in riva allo Stretto, il tecnico degli emiliani dovrebbe tornare al 4-3-3, con Coulibaly, Osorio, Danilo e Cobbaut a comporre la linea difensiva davanti a Buffon. Il prezioso Schiattarella agirà, come di consueto, nel cuore del centrocampo, con Franco Vazquez da una parte e uno tra Juric e Brunetta dall’altra. In avanti, Mihaila a sinistra e Tutino in mezzo, mentre Man che essere in vantaggio su Correira a destra.

LA PROBABILE FORMAZIONE CROCIATA

Parma (4-3-3): Buffon; Coulibaly, Osorio, Danilo, Cobbaut; Juric, Schiattarella, Vazquez; Man, Tutino, Mihaila. All. Maresca

BALLOTTAGGI: Man-Correia 55-45%, Juric-Brunetta 55-45%

INDISPONIBILI: Dierckx, Valenti

Si ringrazia per la collaborazione il collega Guglielmo Trupo di ParmaToday