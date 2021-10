Complice la squalifica di Micai, contro il Parma sarà ancora una volta il classe 2001 Stefano Turati a difendere la porta amaranto. Il portiere arrivato in prestito dal Sassuolo in estate si appresta dunque a giocare la sua seconda partita consecutiva da titolare , dopo quella contro il Vicenza e l’esordio da subentrato nel match esterno contro il Pisa. Dalle colonne de “La Gazzetta dello Sport”, Turati ha commentato la sfida che attende la Reggina, soffermandosi inoltre sulla sfida a distanza che lo attende con il suo collega di reparto Gianluigi Buffon, leggenda del calcio italiano contro la quale fece il suo esordio due anni fa in Serie A, in un Juventus-Sassuolo terminato con il risultato d 2-2.

“Non avrei mai immaginato di incontrarlo – racconta -, tantomeno di giocarci contro e invece ho fatto il mio esordio con lui avversario e allo Stadium. È stata la gioia più bella, così come la mia prima da titolare con la maglia della Reggina sabato scorso, con la prima vittoria esterna a Vicenza. Il Parma arriverà al ‘Granillo’ per fare la sua gara. Noi siamo sereni, dobbiamo sfruttare ogni occasione che avremo. Vogliamo regalare un’altra gioia ai tifosi. Possono essere l’uomo in più per noi”.