Reggina-Parma, tutti i precedenti al Granillo: 13 anni anni fa l’ultima sfida contro i ducali

Sfida tutt’altro che semplice quella che attende gli amaranto, che domenica al Granillo affronteranno il Parma in una partita che si preannuncia tra le più interessanti di questo nono turno di Serie B. Una sfida storicamente combattuta ed equilibrata quella tra le due compagini, come si evince dal dato sui precedenti ufficiali in terra calabra (11, tutti disputai tra serie A e B). Al “Granillo”, Reggina e Parma si sono divise la posta in palio in ben 5 occasioni, con un bilancio complessivo che in termini di vittorie sorride agli uomini di Aglietti: 4 i successi dei padroni di casa, 2 invece per i ducali (nella stagione 1988/1989 e nell’aprile del 2005).

Il primo Reggina-Parma della storia, terminato in parità, risale al lontano 30 settembre 1973: in quell’occasione, Rizzati siglò al 15′ il goal del momentaneo vantaggio per gli ospiti, mentre Bonfanti realizzò dopo pochi minuti la rete del definitivo 1-1. La prima vittoria amaranto invece, è datata 12 maggio 2001 (2-0, doppietta di Bernini).

L’ultimo precedente risale al 27 Aprile 2008, quando le due squadre militavano ancora in massima serie. La Reggina riuscì a superare gli emiliani per 2-1 grazie alla doppietta nella ripresa di Ciccio Cozza, conquistando una vittoria fondamentale in ottica salvezza. Alla fine del campionato, gli amaranto riuscirono a mantenere la categoria, mentre il 19esimo posto ottenuto dal Parma condannò i ducali alla retrocessione in serie cadetta.

Di seguito i precedenti ufficiali tra Reggina e Parma:

30 settembre 1973– Reggina-Parma 1-1

11 dicembre 1988 – Reggina-Parma 0-1

27 agosto 1989 – Reggina-Parma 0-0

24 ottobre 1999 – Reggina-Parma 2-2

12 maggio 2001 – Reggina-Parma 2-0

27 aprile 2003 – Reggina-Parma 0-0

25 aprile 2004– Reggina-Parma 1-1

10 aprile 2005 – Reggina-Parma 1-3

4 dicembre 2005 – Reggina-Parma 2-1

25 ottobre 2006 – Reggina-Parma 3-2

27 aprile 2008 – Reggina-Parma 2-1

SANTO ROMEO