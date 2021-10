LIVE! Vicenza-Reggina su RNP: 0-1 il risultato finale

Ottava giornata di campionato al ”Romeo Menti” di Vicenza, dove a partire dalle ore 14:00 si affronteranno Vicenza e Reggina. Segui la diretta testuale del match targata ReggioNelPallone.it.

FISCHIO FINALE AL MENTI! La Reggina soffre ma batte il Vicenza e conquista la sua prima vittoria esterna in campionato. Decide la rete al 31′ del primo tempo di Andrej Galabinov, 0-1 dunque il risultato finale. LA REGGINA HA VINTO!

90+2′ Dalla distanza ci prova Pontisso, palla direttamente in curva. Nessun pericolo per Turati.

90+’ Saranno 6 i minuti di recupero.

86′ Ammonito Meggiorini per proteste, quarto cartellino giallo della gara per il Vicenza.

83′ Crampi anche per Lorenzo Crisetig, costretto ad uscire dal campo. Reggina momentaneamente in dieci.

81′ Squadre stanchissime quando mancano ormai meno di dieci minuti alla fine della gara. Ritmi nettamente più bassi in campo.

76′ Aglietti manda in campo Cortinovis e Lakicevic al posto di Bellomo e Loiacono. Triplo cambio invece per Brocchi: dentro Pontisso, Proia e Crecco, fuori Zonta, Dalmonte e Calderoni.

73′ Traversone dalla destra di Di Pardo, con Calderoni che prova la deviazione aerea nonostante l’ottimo lavoro in copertura di Laribi. Il suo colpo di testa è debole e Turati può bloccare agevolmente.

70′ Sostituzione per la Reggina: esce l’infortunato Jeremy Menez, al suo posto entra Rigoberto Rivas.

68′ Gioco fermo al Menti, problemi muscolari per Menez che si accascia a terra e chiede subito il cambio.

63′ Doppio cambio anche per Aglietti: dentro Laribi ed Hetemaj, fuori Ricci e Bianchi.

59′ Occasionissima per il Vicenza, con il neoentrato Taugourdeau che si rende subito pericoloso. Punizione dai 35 metri del centrocampista biancorosso che si stampa contro il palo della porta difesa da Turai. Sulla respinta del legno Diaw prova a ribattere a rete, ma il suo tap-in viene deviato in angolo.

58′ Bianchi prova la conclusione sugli sviluppi di un corner, palla direttamente in curva.

55′ Terza ammonizione tra le fila del Vicenza: cartellino giallo per il capitano Nicola Pasini.

54′ Doppia Sostituzione per il Vicenza: dentro Meggiorini e Taugourdeau, fuori Longo e Ranocchia.

48′ Primo squillo della ripresa per gli amaranto: traversone di Ricci per Menez, con il francese che anticipa Padella e prova il tiro al volo, non riuscendo però a inquadrare la porta di Grandi.

Nessun cambio nell’intervallo per Brocchi ed Aglietti, in campo dunque gli stessi 22 del primo tempo.

INIZIA IL SECONDO TEMPO DI VICENZA – REGGINA!

Tutto pronto per la ripresa del match.

FINISCE IL PRIMO TEMPO AL MENTI! Reggina in vantaggio grazie ad una girata in area di Andrej Galabinov sugli sviluppi di un calcio d’angolo. In precedenza gli amaranto avevano sfiorato il goal con Di Chiara e con lo stesso Galabinov. Primo tempo emozionante e ricco di occasioni da rete quello del Menti, con i biancorossi che nonostante lo svantaggio hanno sfiorato più volte il pareggio a ridosso dell’intervallo, prima con Longo e poi con Diaw. 0-1 dunque il risultato parziale tra Vicenza e Reggina.

45+’ Concessi 2 minuti di recupero.

44′ Proteste del Vicenza per un presunto contatto in area di rigore tra Diaw e Cionek. Gariglio dice che si può proseguire.

43′ Palla stupenda di Menez che di prima intenzione serve Ricci, ma la conclusione dell’esterno amaranto è di facile presa per Grandi.

40′ Occasione Vicenza con Longo che si libera della marcatura di Cionek e calcia verso il secondo palo: Turati é attento e blocca.

39′ Angolo per il Vicenza battuto da Ranocchia, la retroguardia amaranto è attenta e allontana.

34′ Prova ad accendersi anche Ricci che prova la conclusione dalla distanza, con il pallone che termina lontanissimo dalla porta difesa da Grandi.

31′ GOOOOOL REGGINA! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo sponda di Cionek per Galabinov, stop di petto e conclusione a incrociare del numero 16 amaranto sulla quale non può arrivare l’estremo difensore Grandi.

29′ Traversone dalla destra di Di Pardo e conclusione potente di Diaw che termina di poco al lato. Continua a rendersi pericoloso il Vicenza.

24′ Cartellino giallo anche per DAVIDE DIAW. L’attaccante biancorosso era diffidato, salterà la sfida con la Ternana.

22′ Primo cartellino giallo anche per il Vicenza: ammonito SAMUELE LONGO che nel tentativo di difendere il pallone allarga il gomito e colpisce Stavropoulos.

21′ Ci prova ancora Galabinov, questa volta su cross di Di Chiara. Il bulgaro colpisce di testa e manda alto da buona posizione.

17′ Prima ammonizione del match tra le fila della Reggina: ammonito BIANCHI.

16′ RANOCCHIA! Calcio di punizione dal limite per il Vicenza, con il tiro del mediano biancorosso che sfiora la traversa.

11′ Cross dalla sinistra di Bellomo per Galabinov che manda di poco a lato. Azione poi fermata dal direttore di gara per un fallo in attacco del bulgaro.

5′ Il Vicenza risponde subito con Diaw che in velocità trova lo spazio per il cross, ma Dalmonte non arriva per pochi centimetri alla deviazione vincente.

3’ Prima chance del match per la Reggina, con Di Chiara che prova il tiro al volo sugli sviluppi di un corner. Palla che termina alta.

Calcio d’inizio allo stadio “Menti”, comincia Vicenza-Reggina!

Completo classico biancorosso per i padroni di casa; casacca amaranto invece per gli uomini di Aglietti.

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo, manca pochissimo al calcio d’inizio di Vicenza -Reggina

FORMAZIONI UFFICIALI

Vicenza (3-4-1-2): Grandi; Brosco, Padella, Pasini; Di Pardo, Ranocchia, Zonta, Calderoni; Dalmonte; Diaw, Longo. A disposizione: Pizzignacco, Confente, Taugourdeau, Proia, Giacomelli, Bruscagin, Ierardi, Crecco, Pontisso, Mancini, Meggiorini, Sandon. Allenatore: Brocchi.

Reggina (4-2-3-1): Turati; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Ricci, Ménez, Bellomo; Galabinov. A disposizione: Aglietti, Amione, Lakicevic, Liotti, Cortinovis, Gavioli, Hetemaj, Laribi, Rivas,Denis, Montalto, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

Arbitro: Matteo Gariglio di Pinerolo. Assistenti: Stefano Alassio di Imperia e Dario Garzelli di Livorno. IV ufficiale: Michele Giordano di Novara. VAR: Luca Pairetto di Nichelino. A-VAR: Damiano Margani di Latina.

SANTO ROMEO