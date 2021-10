Nazionali Reggina, Cortinovis e Turati imbattuti ma col rimpianto: ora il rientro a Reggio

Come è andata l'ultima partita dei calciatori amaranto in Nazionale, prima del rientro in riva allo Stretto

Si chiude da imbattuti la sosta nazionali per i giovani amaranto Alessandro Cortinovis e Stefano Turati. Convocati rispettivamente dalle compagini azzurre U20 e U21, i due talenti attualmente in forza alla Reggina hanno ben figurato nelle due gare disputate nel giro di pochi giorni.

Nel pomeriggio odierno, le due selezioni della Nazionale Italiana hanno ottenuto entrambe un pareggio nelle rispettive competizioni. L’U20 di Cortinovis, dopo il pareggio di Chesterfield con l’Inghilterra (1-1), è stata ripresa dai pari età del Portogallo con un’autorete dopo essere passata in vantaggio (1-1). Il tecnico Bollini, in questo caso, ha concesso i secondi 45′ al fantasista amaranto, subentrato ad inizio ripresa. Agguantata al 92′ dalla Svezia, invece, l’U21 di Turati, beffata a due minuti dalla fine (1-1). Secondo gettone da titolare per l’estremo difensore amaranto, alla sua seconda gara da titolare con la massima selezione giovanile azzurra.

Adesso, entrambi i calciatori faranno ritorno in riva allo Stretto, dove si metteranno a disposizione di Aglietti in vista della delicata trasferta di Vicenza. Il loro rientro in città è previsto nell’arco di 24 ore dal termine delle gare con le rispettive Nazionali.

Rigoberto Rivas, invece, disputerà l’ultima sfida nella notte di giovedì (ore 02:05) contro la Giamaica.