Eccellenza, classifica marcatori: balzo in vetta di Lancioni, avanza Nesticò

La doppietta di Nicolas Lancioni (nell’immagine principale un suo gol recente, foto di Nicola Santucci) a Cotronei ha fruttato alla Reggiomediterranea la quarta vittoria in quattro gare di Eccellenza, oltre che la vetta dei cannonieri per il calciatore che sopravanza il proprio compagno di squadra Padin, a secco questa volta. Doppiette anche per Matteo Nesticò nel poker del Sersale a Bovalino, e per Matias Manzano nel 3-0 del Gioiosa a Isola Capo Rizzuto: per il centravanti argentino sono i primi gol in campionato. Zampaglione evita la sconfitta al Boca N. Melito siglando al 96′ contro lo Scalea la sua terza rete in due partite.

CLASSIFICA MARCATORI

5 gol: Lancioni (Reggiomediterranea)

4 gol: Franco (CotroneiCaccuri), Trombino (Morrone), Padin (Reggiomediterranea), Nesticò (Sersale)

3 gol: Zampaglione (Boca N. Melito)

2 gol: Bianchini (Boca N. Melito), Espanet (Bovalinese), Piperissa (CotroneiCaccuri), Manzano (Gioiosa Jonica), Dodaro (Locri), Prete (Morrone), Gonzalez (Reggiomediterranea), Mercuri (Scalea), Silvano (Sersale)

1 gol: 30 calciatori

Autogol: 2