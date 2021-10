Serie D, un altro ex amaranto approda al Lamezia Terme

Salvatore Sandomenico approda a Lamezia Terme, dove troverà Salandria e Maritato, suoi ex compagni in amaranto

Pesca ancora nella storia recente della Reggina il Lamezia Terme, che ha annunciato poco prima del match giocato ieri a Giarre l’ingaggio di Salvatore Sandomenico, grande protagonista in maglia amaranto nella stagione 2018/2019, realizzando 7 reti in 29 partite, vero e proprio trascinatore nella prima metà della stagione che ha segnato il passaggio del club nelle mani di Luca Gallo.

Dopo aver lasciato la Reggina nell’estate del 2019, l’attaccante classe ’90 ha giocato sempre in C con le maglie di Cavese, Avellino e Turris, poi in D nella scorsa stagione con Nocerina e Sorrento. Nel Lamezia ritroverà due ex compagni della sua avventura in riva allo Stretto: Ciccio Salandria e Piergiuseppe Maritato.