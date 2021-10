Serie B, statistiche clean sheet: Micai a quota 2, Chichizola e Ravaglia guidano la classifica

La pausa per le nazionali rappresenta il momento ideale per fermarsi ed analizzare le statistiche e il cammino della Reggina nella stagione 2021/2022, quando siamo ormai giunti alla settima giornata di serie B. Dopo aver collezionato 2 vittorie e 4 pareggi nelle prime sei gare, gli amaranto hanno interrotto la loro striscia di risultati utili consecutivi nell’ultima partita di campionato, uscendo sconfitti dall’Arena Garibaldi per mano della capolista Pisa. Nonostante i 7 goal subiti e il settimo posto nella graduatoria delle migliori difese del torneo (6^ posto a pari merito con il Lecce), a pesare sulle statistiche della retroguardia amaranto è la media di 1,0 goal concessi a partita e i soli 2 clean sheet di Alessandro Micai, ottenuti nei due pareggi interni contro Monza e Frosinone: arrivato in estate per sostituire Nicolas, l’ex portiere della Salernitana si piazza così in 5^ posizione nella speciale classifica dei portieri che hanno mantenuto la porta inviolata in più occasioni, alle spalle proprio del portiere brasiliano ora in forza al Pisa. Nelle sette gare fin qui disputate Micai ha subito 6 reti, registrando una media di 2.0 parate e di 0.6 occasioni pericolose neutralizzate per partita. Alla guida della classifica troviamo invece Federico Ravaglia (Frosinone) e Leandro Chichiziola (Perugia), entrambi a quota 4 clean sheet in 7 gare disputate.

Insieme a Nicolas, al quarto posto il connazionale Gabriel (Lecce) e Paleari (Benevento), tutti a quota 3 clean sheet in 7 presenze. Terzo gradino del podio per Kastrati (Cittadella) e Carnesecchi (Cremonese) che hanno mantenuto la loro porta inviolata in 3 occasioni, scendendo in campo però 6 volte dall’inizio del campionato. Stesso discorso per l’ex obiettivo di mercato amaranto Mauro Vigorito (Cosenza), che guadagna la medaglia d’argento in virtù delle sole 5 presenze stagionali.

Santo Romeo