Promozione, gli anticipi: l’Archi cala il poker sul Brancaleone, rimpianto Ravagnese

Emozioni a raffica ancora una volta nel sabato di Promozione con i quattro anticipi che hanno regalato ben 14 gol e tantissimi colpi di scena. Il risultato più rotondo e per certi versi inatteso, è certamente quello ottenuto da un grande Archi contro il Brancaleone, non una squadra qualsiasi bensì una delle favorite del Girone B.

La squadra di mister Verbaro riesce a mettere al sicuro il risultato in poco più di mezz’ora, trovando il vantaggio al primo affondo con il colpo di testa in mischia di Giulio Morabito; il raddoppio al 25′ con la staffilata dalla distanza di Furci. Superato da poco il 30′, ancora Morabito raccoglie un pallone respinto dalla barriera dopo una punizione di D’Agostino, inventandosi un tiro imprendibile per l’estremo difensore ionico. Il poker biancoazzurro arriva nel finale di partita con il giovane Meliadò che in contropiede trova un pallonetto beffardo che scavalca il portiere; nel recupero la rete della bandiera per il Brancaleone che sancisce il definitivo 4-1.

Gioisce l’Archi, altrettanto fa il San Giorgio, che trova la prima vittoria del suo campionato battendo di misura l’ostico Vallata del Torbido; a decidere l’incontro un penalty trasformato dal solito Totò Laurendi. Tantissimi sono invece i rimpianti del Ravagnese, che ad un passo dal colpaccio a Catanzaro contro lo Sporting, subisce una clamorosa rimonta. Avanti al 12′ con un gran gol di Postorino, la squadra di mister Pangallo resta in dieci in avvio di ripresa per l’espulsione di Fava; nonostante l’uomo in meno, al 78′ raddoppia con la rete del giovane Cento. Il doppio vantaggio e il poco tempo rimasto da giocare forse fanno abbassare la guardia al Ravagnese, ma contro lo Sporting e il suo implacabile bomber Davide Giglio ogni disattenzione può costare cara. Ed è infatti proprio Giglio ad accorciare subito le distanze; altri due giri di lancette e Mancuso trova il pari. I catanzaresi, galvanizzati dalla doppia rimonta in 120″, all’86’ colpiscono ancora con Giglio per il definitivo 3-2. Sporting e Archi a punteggio pieno dopo due turni.

Seconda sconfitta invece per la Bagnarese, battuta a domicilio dalla Cinquefrondese per 2-1. La formazione di Perna trova i primi punti del suo campionato, sbloccando il punteggio con Bruzzese al 15′; l’undici di Ficarra reagisce e trova il pari al 34′ con il rigore di Oliverio, ma appena tre minuti più tardi gli ospiti tornano a condurre con il gol di Tarik Moumen, rete che si rivelerà decisiva dopo un secondo tempo senza altre marcature.