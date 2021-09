Girone B di Promozione e Coppa Calabria, in programma 6 anticipi

Interessante programma di gare quello relativo agli anticipi dei campionati dilettantistici. In Promozione si giocherà addirittura metà del secondo turno, ben quattro incontri, mentre in Coppa Calabria si svolgeranno due anticipi.

PROMOZIONE – Tra le gare del sabato del secondo turno del Girone B di Promozione, spiccano le sfide di Gallico e Catanzaro: al “Lo Presti”, l’Archi che fino a questo momento ha ben figurato, ospiterà il Brancaleone, una delle favorite del torneo, reduce dal successo in extremis con il San Giorgio; al Centro Tecnico Federale, il Ravagnese renderà visita allo Sporting Catanzaro Lido, due formazioni vittoriose nel match d’esordio e che si candidano ad essere tra le possibili sorprese della stagione. In cerca di riscatto la Bagnarese, dopo la battuta d’arresto dell’esordio, ospiterà al Comunale di Bagnara la Cinquefrondese, sconfitta a sua volta una settimana fa. Sfida interessante al “Longhi-Bovetto” tra San Giorgio e Vallata del Torbido: i neroverdi sono indicati da molti tra le squadre più competitive del torneo, in particolare dopo il doppio innesto in attacco con gli arrivi di Pasquale Gatto e Manuel Monorchio; di fronte c’è la squadra di mister Silvano, partita molto bene e possibile mina vagante del campionato.

COPPA CALABRIA – Sono due gli anticipi delle gare di ritorno del primo turno. Al “Marzano” di Vibo Marina sarà una pura formalità per il Nuova Parghelia contro il Nicotera, già sconfitto una settimana fa per 5-0. Discorso diverso invece per l’incontro tra Catona e Pro Pellaro, in programma come sabato scorso al “Pellicanò” di Bocale. Si ripartirà dal punteggio di 1-1 maturato una settimana fa e che tiene apertissima la possibilità di passare il turno per entrambe.