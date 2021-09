Spal, Clotet: “Gara equilibrata, dobbiamo imparare e continuare a crescere”

Il tecnico della Spal Pep Clotet, a fine gara, analizza la sconfitta dei suoi.

“È stata una partita equilibrata. Il loro gol ci ha messo in difficoltà ma poi la squadra ha provato subito a tornare in partita, nonostante fosse difficile. Sapevamo che la Reggina aveva buona dose di esperienza e che stava aspettando un nostro errore per poi ripartire, come in occasione del secondo gol”.

“Abbiamo fatto i cambi per recuperare la partita – ha spiegato l’allenatore spagnolo – ma loro ci hanno messo esperienza negli ultimi venti minuti e non siamo riusciti a trovare fluidità di manovra. L’importante per noi è imparare da questa gara, continuare a crescere e fare la partita contro il Vicenza”.

fonte:estense .com