Chiuso definitivamente il discorso calciomercato, per le 20 squadre partecipanti al campionato di serie B è tempo di bilanci. La situazione pandemica ha influito negativamente sugli investimenti e sulle strategie di mercato delle società calcistiche italiane, ciò nonostante la crisi economica non ha impedito alle squadre di B di intavolare trattative con i vari club e mettere a segno diversi colpi in entrata, in modo da accrescere il valore della propria rosa e consegnare ai rispettivi allenatori un organico competitivo con il quale affrontare la nuova stagione. Ma quali sono le squadre ad avere il valore della rosa più alto?

In questa classifica stilata dal sito specializzato “Transfermarket”, la squadra di Aglietti conquista la decima posizione con un VDM pari a 16,13 milioni. Relativamente al valore dei singoli, i due neoacquisti Claude Adjapong e Bruno Amione sono i due calciatori più costosi tra le fila della Reggina, con un valore di mercato di circa 2 milioni di euro. Seguono Rigoberto Rivas (1 M), Perparim Hetemaj e Federico Ricci (900 mila euro). Netto balzo in avanti in classifica rispetto allo scorso gennaio per la società amaranto (13° posizione con un valore di mercato di 12,60 M), che resta comunque ampiamente distante dalla vetta di questa speciale graduatoria che vede al comando il Parma. Dato monstre per la società emiliana, il cui VDM sfiora gli 84 milioni di euro.

Sul podio anche il Monza, staccato a 50 milioni, e il nuovo Brescia di Pippo Inzaghi, con un valore di mercato di circa 36 M. Chiude in ultima posizione il Cittadella (VDM di 9,75), finalista playoff nella passata stagione.

Di seguito, la classifica completa stilata da Transfermarket (CLASSIFICA VALORI ROSA (in milioni di euro): Parma 83,93, Monza 50,18, Brescia 36,78, Crotone 28,45, Lecce 27,30, Benevento 25,38, Cremonese 21,10, Frosinone 19,75, SPAL 19,63, Reggina 16,13, Ternana 15,96, Como 15,60, Pisa 15,35, Pordenone 13,88, Perugia 13,15, Ascoli 12,98, Vicenza 11,93, Cosenza 10,35, Alessandria 10,30, Cittadella 9,75.

Santo Romeo