Reggina-Mangiarano è addio: le prime ipotesi per il nuovo Dg

Probabile una riflessione per la scelta del nuovo corso

È separazione tra la Reggina e il direttore generale Giuseppe Mangiarano. Le due parti hanno definito la risoluzione del contratto anticipata. Mangiarano, arrivato nel febbraio 2021 in sostituzione del dimissionario Tempestilli è il quarto dg dell’epoca Gallo. Circolano già i primi nomi per il ruolo: dall’ex Casertana Vincenzo Todaro a Valentino Angeloni. Non è escluso che la società voglia però attendere e riflettere sul nuovo corso.