Reggina-Monza: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV

Si alza il sipario sul campionato di Serie B 2021-2022, con la Reggina che alle 18 ospita al “Granillo” la corazzata Monza. Entrambe le squadre sono reduci dalla recente eliminazione ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia e si presentano ai nastri di partenza della nuova stagione già ansiose di riscatto. Sono 24 i precedenti in Serie B fra le due squadre, con un bilancio nettamente favorevole per i padroni di casa: 12 le vittorie della Reggina contro i 5 successi dei brianzoli, 7 invece i pareggi. L’ultima vittoria degli amaranto risale al 13 marzo scorso, con la Reggina che riuscì a sconfiggere il Monza per 1-0 grazie alla rete di Rivas. Gli uomini di Aglietti vorranno dunque bissare quel successo, forti anche del fattore casa in questo primo match di campionato.

Probabile formazione Reggina

Assenze pesanti in casa Reggina, con mister Aglietti che alla prima di campionato dovrà rinunciare a Hetemaj (squalificato) e all’infortunato Denis. Laribi e Ricci agiranno dunque da esterni di centrocampo, con Montalto e Rivas a guidare l’attacco amaranto. In mediana Bianchi scalpita per una maglia dal 1^ minuto, mentre davanti a Micai dovrebbe essere confermata nuovamente la coppia Cionek-Stavropoulos, con Di Chiara e Lakicevic (favorito su Adjapong) sulle corsie laterali.

Reggina (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Laribi, Bianchi, Crisetig, Ricci; Rivas, Montalto. All. Aglietti

Probabile formazione Monza

3-5-2 come modulo di riferimento per mister Stroppa, che al Granillo dovrà fare a meno di elementi importanti come Mazzitelli e soprattutto Mattia Valoti, indisponibili per infortunio. Davanti a Di Gregorio fiducia al blocco difensivo formato da Sampirisi, Bellusci e Caldirola. Sulla linea di centrocampo, Barillà sarà affiancato da Brescianini e Colpani, quest’ultimo in ballottagio con Machin. Il neoacquisto Pedro Pereira agirà da esterno di centrocampo sulla corsia di destra, mentre in zona offensiva dovrebbe essere confermato il duo Gytkjaer-Ciurria, con Dany Mota pronto a subentrare a gara in corso.

Monza (3-5-1-1): Di Gregorio; Sampirisi, Bellusci, Caldirola; Pedro Pereira, Colpani, Barillà, Brescianini, Carlos Augusto; Ciurria, Gytkjaer. All. Stroppa

Reggina-Monza, pronostico

Reggina che parte leggermente sfavorita secondo i maggiori siti di scommesse sportive, con la vittoria amaranto quotata rispettivamente 3,05 e 3,00 (quote Snai/Sisal Matchpoint), “contro” la quota 2,50 del segno 2; quota del pareggio quasi equivalente per entrambi i bookmakers (2,95 Snai/ 3,00 Sisal). Interessante anche la combo 1X+GG a quota 2.55 (SNAI).

Reggina-Monza dove vederla in Tv o streaming

Fischio d’inizio alle ore 18 della gara tra Reggina e Monza. Sarà possibile seguire la partita in diretta su Sky, canale 253. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la Serie B. Per gli abbonati di Sky la partita sarà disponibile anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. L’incontro tra Reggina e Monza si potrà seguire anche sull’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili. Inoltre da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz Live, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv. Naturalmente, sarà possibile seguire la sfida live, attraverso una diretta testuale, sul nostro sito www.reggionelpallone.it e sulla nostra pagina Facebook “Reggionelpallone”, dove al termine dell’incontro troverete tutti i consueti approfondimenti post-gara (commenti, pagelle, tabellino, top, flop, fotogallery della partita e interviste).

Santo Romeo