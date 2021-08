Reggina-Monza, il commento: pareggio avaro di emozioni

Regna l’equilibrio al Granillo, tra Reggina e Monza all’esordio in questa serie B 2021-2022 finisce senza reti. Gara penalizzata dal terreno di gioco in precarie condizioni, difficilissimo fare correre il pallone rasoterra e limiti evidenti per due squadre piene di tecnica negli organici.

Il manto erboso danneggia, sin dalle prime battute, la qualità delle due squadre, costrette spesso a saltare il possesso per provare subito la giocata in profondità. Pochi lampi, più per singole iniziative che sviluppi di manovra, con Rigoberto Rivas che si dimostra il più intraprendente e in due occasioni consecutive si rende pericoloso. L’honduregno prima si accentra e calcia debolmente, poi da buona posizione, temporeggia, perde l’attimo giusto e quando batte verso la porta trova Di Gregorio a respingere.

Dal canto suo il Monza si affida alla conclusione dal limite di Colpani, che termina di poco al lato per l’unico acuto della prima frazione brianzola.

Ripresa ancora più avara di occasioni, neanche l’inevitabile girandola di cambi (compreso il debutto di Galabinov negli amaranto) smuove l’equilibrio. L’emozione più grande è per un contatto in area brianzola con Di Chiara che cade dopo l’intervento di Sampirisi, Giua dopo il consulto del Var decreta per la rimessa da fondo per gli ospiti: la sfera, infatti, era precedentemente uscita durante il controllo dell’esterno mancino amaranto. Una punizione di Galabinov sulla barriera e alcune giocate interessanti di D’Alessandro sul fronte opposto accompagnano la gara fino al fischio finale, ma di occasioni da rete nemmeno l’ombra.

Bene la Reggina sotto l’aspetto della solidità e della compattezza, la compagine di Aglietti ha rischiato praticamente zero contro una delle pretendenti alla vittoria finale.