Le ultime dal “Granillo”, Reggina-Monza verso la regolare disputa

Reggina-Monza si dovrebbe giocare regolarmente. E’ quanto emerge dallo stadio ”Oreste Granillo” di Reggio Calabria, dove alle ore 18 è in programma la prima giornata del campionato cadetto per le due compagini in questione. Nonostante il terreno di gioco non sia in perfette condizioni, pare che il sopralluogo del direttore di gara Giua abbia dato esito positivo per la regolare disputa dell’incontro.