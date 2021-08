Reggina-Monza, i convocati di Stroppa: quattro assenze, tre sono a centrocampo

Ultime News

Dilettanti Eccellenza, rinforzo in difesa per il Gallico Catona: ecco Taverniti 21/08/2021 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Ancora un rinforzo di grande livello per il Gallico Catona che aggiunge un tassello importante in difesa. Il club reggino si è assicurato Davide Taverniti, un centrale esperto che in carriera ha indossato molte maglie importanti...