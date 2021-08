Serie B ai raggi X, Monza: la squadra brianzola regina indiscussa del mercato di B

Dopo l’eliminazione in semifinale playoff per mano del Cittadella nella scorsa stagione, la parola d’ordine in casa Monza è una sola: promozione. La squadra brianzola si conferma ancora una volta regina del mercato di B, avendo messo a segno colpi pesanti e di categoria per dare l’assalto alla A, come ad esempio l’ex Pordenone Patrick Ciurria (9 reti e 11 assist nello scorso campionato – miglior assist-man), l’esperto difensore Luca Caldirola e il centrocampista Luca Mazzitelli dal Sassuolo (5 reti con il Pisa nel 2020/2021). Il fiore all’occhiello della campagna acquisti della squadra guidata da Stroppa è senza ombra di dubbio Mattia Valoti: il centrocampista arrivato dalla Spal vanta 86 presenze con 9 gol in Serie A e 68 gare con 15 reti in Serie B, 11 delle quali realizzate nella passata stagione.

Probabile formazione Monza (3-5-2): Di Gregorio; CALDIROLA, PIROLA, Bettella; PEDRO PEREIRA, Barberis, MAZZITELLI, VALOTI, Carlos Augusto; CIURRIA, Gytkjaer. Allenatore: Giovanni STROPPA (nuovo)

Acquisti: Brescianini (Cen, Milan, P), Stankovski (Cen, Rabotnicki, D), Siatounis (Cen, svincolato), Mazzitelli (Cen, Sassuolo, D), Valoti (Cen, Spal, D), Caldirola (Dif, Benevento, D), Pedro Pereira (Dif, Benfica, P), Ciurria (Att, Pordenone, D), Vignato (Att, Chievo, SV)

Cessioni: Balotelli (Att, Adana Demirspor, SV), Boateng (Att, Hertha Berlino, D), D’Errico (Att, svincolato), Diaw (Att, Vicenza, D), Scaglia (Dif, Como, D), Mosti (Cen, Modena, P), Gliozzi (Att, Como, D), Maric (Att, Crotone, P).

Santo Romeo