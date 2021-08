Reggina-Monza, la probabile formazione biancorossa: c’è Barillà, Stroppa studia l’attacco

Ritorno al ”Granillo”, centosessantadue giorni dopo. Questa volta, però, per il Monza si tratterà del debutto nel nuovo campionato di Serie B, tra una rosa rinnovata ed un obiettivo calcistico che persiste: quello della Serie A. La squadra brianzola che domani sfiderà la Reggina dal primo minuto dovrebbe mostrare soltanto qualche punto in comune con l’undici titolare visto a marzo scorso in riva allo Stretto, frutto di un mercato che ha portato diversi volti nuovi alla corte del duo Berlusconi-Galliani.

Primo fra tutti il nuovo tecnico Giovanni Stroppa, che in riva allo Stretto dovrebbe confermare lo schieramento tattico rodato nel pre-campionato. Davanti all’estremo difensore Di Gregorio, il pacchetto difensivo dovrebbe comprendere il trio Sampirisi-Bellusci-Caldirola, i quali agiranno dietro la linea a cinque di centrocampo. Quest’ultima vedrà la presenza di Brescianini, Barillà e Colpani in mezzo, oltre che del portoghese Pedro Pereira sulla fascia destra e del brasiliano Carlos Augusto in quella di sinistra. In avanti, Gytkjaer è in ballottaggio per una maglia da titolare. Il danese potrebbe essere il terminale offensivo dei biancorossi, con Ciurria (anch’egli coinvolto in un ballottaggio) ad agire alle sue spalle.

LA PROBABILE FORMAZIONE BIANCOROSSA

MONZA (3-5-1-1): Di Gregorio; Sampirisi, Bellusci, Caldirola; Pedro Pereira, Brescianini, Barillá, Colpani, Carlos Augusto; Ciurria; Gytkjaer. All. Stroppa.

A disp. Sommariva, Rubbi; Donati, Bettella, Paletta, Pirola; D’Alessandro, Siatounis, Scozzarella, Machin; Vignato, Mota Carvalho.

BALLOTTAGGI: Colpani-Machin 70-30; Ciurria-D’Alessandro 55-45; Gytkjaer-Mota 55-45.

INDISPONIBILI: Lamanna, Mazzitelli, Barberis, Valoti.

Si ringrazia per la collaborazione il collega Simone Schillaci di MonzaNews.it