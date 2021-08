Reggina-Monza, la probabile formazione amaranto: poche novità in vista, scalpita Bianchi

Un nuovo inizio. Domani alle ore 18, il fischietto sardo di Giua sancirà l’inizio dei campionati di Reggina e Monza, le quali si sfideranno in un “Granillo” che aprirà nuovamente le porte ai propri tifosi, al proprio popolo.

Come dichiarato dallo stesso Aglietti in conferenza stampa, l’undici che scenderà in campo contro il Monza non dovrebbe discostarsi da quello visto a Salerno. Verso la conferma in blocco tutto il reparto difensivo, con Cionek e Stavropoulos che dovrebbero comporre nuovamente la coppia centrale, con Lakicevic e Di Chiara sugli esterni. In cabina di regia spazio all’inamovibile Crisetig, il quale però non avrà al sio fianco Hetemaj, fuori per squalifica (un turno). Sulle fasce Ricci e Laribi, in avanti Rivas e Montalto.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci, Crisetig, Bianchi, Laribi; Rivas, Montalto. All. Aglietti

BALLOTTAGGI: Lakicevic-Adjapong 70-30%, Cionek-Regini 60-40%, Montalto-Galabinov 60-40%

INDISPONIBILI: Denis

SQUALIFICATI: Hetemaj

a.c.