Reggina-Monza, i convocati amaranto: c’è Galabinov, Aglietti senza Hetemaj

Un nuovo inizio. Domani alle ore 18, il fischietto sardo di Giua sancirà l’inizio dei campionati di Reggina e Monza, le quali si sfideranno in un “Granillo” che aprirà nuovamente le porte ai propri tifosi, al...

Al termine della rifinitura odierna, il tecnico Alfredo Aglietti ha diramato la lista dei 24 convocati che prenderanno parte alla gara d’esordio con il Monza, in programma domani alle ore 18:00 presso lo stadio Oreste...

Ritorno al ”Granillo”, centosessantadue giorni dopo. Questa volta, però, per il Monza si tratterà del debutto nel nuovo campionato di Serie B, tra una rosa rinnovata ed un obiettivo calcistico che persiste: quello...

Anche per il Monza di Giovanni Stroppa si avvicina il debutto in campionato, che vedrà i Bagai affrontare la Reggina al ”Granillo” nel pomeriggio di domani (18). Alla vigilia del match, il tecnico dei biancorossi è...

Al termine dell’allenamento di rifinitura svolto in mattinata a Monzello, il tecnico dei biancorossi Giovanni Stroppa ha convocato 23 giocatori per Reggina-Monza, gara valevole per la prima giornata del campionato di Serie...