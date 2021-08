Reggina, Aglietti: “Massima attenzione ai dettagli, i tifosi ci daranno una grande mano”

Alla vigilia del debutto in campionato, il tecnico amaranto è intervenuto in conferenza stampa

Alla vigilia di Reggina-Monza, prima giornata del campionato di Serie B 2021/2022, il nuovo tecnico amaranto Alfredo Aglietti è intervenuto in conferenza stampa.

QUALCOSA DA MIGLIORARE – A Salerno avremmo potuto attaccare meglio la porta, cercare con cattiveria il gol, in settimana abbiamo lavorato su questo, cercando di migliorare l’aspetto tecnico del passaggio e dell’assist; se la palla arriva nella maniera giusta, è più facile far gol. La squadra ha fatto una buona gara in coppa, ma domani sarà totalmente diverso. Dobbiamo migliorare nei movimenti e nelle scelte delle giocate, dovremo sviluppare meglio il gioco e stare più concentrati, dalla mia squadra voglio l’organizzazione ma il singolo, la fantasia, si devono vedere.

SUL MONZA – Sono scottati dalla delusione dello scorso anno, la B non è facile da vincere a prescindere dal nome e dal budget, servono cattiveria, attenzione e intensità, hanno imparato qualcosa la scorsa stagione. Sono sia una grande squadra che una grande società; hanno cambiato tanto a livello di organico e nel modo di giocare e sono allenati da un tecnico che ha già vinto in B. Sono molto bravi in mezzo con giocatori di gamba e di qualità, con ottimi tempi di inserimento, arrivano con tanti elementi ad occupare l’area.

L’ATTEGGIAMENTO GIUSTO – In linea di massima ho le idee chiare sulla squadra da mandare in campo, chi è arrivato da poco ha bisogno di lavorare in gruppo, domani non ci saranno molti stravolgimenti nella formazione. Le aspettative sono buone, sono soddisfatto per il lavoro svolto dal gruppo. Le partite si vincono e si perdono anche con il particolare, con i dettagli, dovremo interpretare bene la partita, dobbiamo crescere, siamo insieme da un mese e i miei concetti si vedono sempre di più. Ogni partita ti porta a fare sempre cose diverse, vogliamo cercare di vincere ma avremo di fronte un avversario fortissimo. Molto dipenderà da chi comanderà il gioco, dovremo cercare di sbagliare meno possibile, far girare la palla, avere pazienza e cercare di colpirli nel modo giusto; se iniziamo a sbagliare e cercare giocate difficili, possono farci male. L’aggressività sarà importante e il caldo non consentirà di tenere alto il ritmo.

“EL TANQUE” OUT, MA TORNANO I TIFOSI – Denis non sarà tra i convocati, ha un risentimento al ginocchio e avrà bisogno di riposare qualche giorno. Il pubblico è fondamentale per spingerci, per aiutarci nei momenti di difficoltà; all’estero gli stadi sono pieni, mi auguro che si possa tornare presto all’intera capienza anche da noi, domani sarà la prima della nuova stagione e riavremo i nostri tifosi dopo tanto tempo. Il calcio senza pubblico è zoppo, i tifosi devono stare allo stadio per tifare e se, serve, per criticare.