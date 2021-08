Monza, Stroppa: ”Reggina avversario difficile, Granillo campo ostico. Possiamo fare risultato”

Anche per il Monza di Giovanni Stroppa si avvicina il debutto in campionato, che vedrà i Bagai affrontare la Reggina al ”Granillo” nel pomeriggio di domani (18). Alla vigilia del match, il tecnico dei biancorossi è intervenuto ai canali ufficiali del club brianzolo. Di seguito, le sue parole:

”Finalmente facciamo una partita con la gente – esclama Stroppa – la aspettiamo da tanto tempo. Domani sarà una partita difficile per via dell’avversario che affronteremo e ostica per il fattore campo, perché giocare a Reggio è difficile. Al di là di questo stiamo migliorando sempre, abbiamo tutte le componenti per far male e fare risultato”.

”Squadra non ancora al completo? Intanto sono contento per i giocatori che abbiamo recuperato, come Dany Mota e Ciurria. In mezzo al campo ne mancano ancora tre, ovvero Barberis, Valoti e Mazzitelli che speriamo di recuperare presto. La squadra, in generale, sta crescendo”.