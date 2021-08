Serie B ai raggi X, Cremonese: obiettivo playoff per gli uomini di Pecchia

La Cremonese si appresta a vivere la sua quinta stagione consecutiva in serie B. Dopo tre campionati iniziati con il piede sbagliato, l’obiettivo sarà quello di migliorare il nono posto conquistato nella stagione 2018-2019 e centrare la zona Playoff. In vista dell’inizio del nuovo campionato, la società grigiorossa ha deciso di riconfermare Fabio Pecchia, alla guida del club dallo scorso gennaio: il tecnico vorrà dare continuità alle ottime prestazioni offerte dalla squadra nel girone di ritorno dello scorso anno e l’intenzione è quella di ripartire dal 4-2-3-1 come modulo di riferimento. Relativamente al mercato in entrata, sono alte le aspettative riposte dal club nei confronti di Luca Zanimaccchia, il giovane talento classe ‘98 arrivato in prestito dalla Juventus e alla sua prima stagione in serie B. Menzione d’onore per i due “atalantini” Vido (9 goal nella stagione 2020/2021) e Okoli, che nella stagione passata hanno ben figurato rispettivamente al Pisa e alla Spal.

Probabile formazione Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Fiordaliso, RAVANELLI, OKOLI, Valeri; Castagnetti, VALZANIA; ZANIMACCHIA, Nardi, Baez, VIDO. Allenatore: Fabio PECCHIA (confermato)

Acquisti: Nardi (Cen, Novara, D), Zanimacchia (A, Juventus U23, P), Collodel (Cen, Novara, SV), Ravanelli (Dif, Sassuolo, D), Okoli (Dif, Atalanta, P), Vido (Att, Atalanta, P), Sernicola (Dif, Sassuolo, P), Ciezkowski (Por, Taranto, D), Frey (Dif, ChievoVerona Primavera, SV), Zunno (Att, Novara, D)

Cessioni: Gustafson (Cen, BK Hacken, D), Bia (Cen, Lecco, P)

Santo Romeo