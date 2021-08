Reggina, secondo allenamento in vista del Monza: il report

Verso il debutto. Secondo giorno di allenamento per la Reggina di mister Aglietti, che questa mattina è tornata sul campo numero 2 del centro sportivo Sant’Agata per riprendere la preparazione in vista della sfida di domenica col Monza, che segnerà il debutto in campionato degli amaranto.

La giornata odierna è stata caratterizzata dal primo allenamento di Andrej Gălăbinov, giunto in città nella giornata di ieri e subito a disposizione del tecnico toscano per la seduta mattutina, iniziata intorno alle 9:30. Gli amaranto hanno iniziato a scaldare i motori direttamente sul rettangolo verde effettuando del torello ad alta intensità ad un tocco, prima di spostarsi momentaneamente in palestra.

Al loro rientro in campo, Crisetig e compagni hanno svolto del lavoro in fase di costruzione del gioco, con ciascuna situazione finalizzata al tiro in porta. Successivamente, il gruppo (diviso in due squadre) ha svolto delle esercitazioni riguardanti la circolazione della palla con la limitazione dei due tocchi ciascuno. A questa seconda parte di allenamento non ha preso parte Gérman Denis, uscito anzitempo dal campo. La seduta si è poi conclusa con la consueta partitella finale.