Reggina-Monza: arbitrerà Giua. Tutte le designazioni della prima di serie B

La C.A.N. ufficializza gli arbitri del turno inaugurale, il primo con la novità dei Var e degli Avar. L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare della 1a giornata della Serie BKT 2021/2022.
ASCOLI – COSENZA h. 20.30
MAGGIONI
FONTEMURATO – LOMBARDI
IV: ACANFORA
Var: SACCHI
Avar: CECCONI
BENEVENTO-ALESSANDRIA h. 20.30
DI BELLO
SCATRAGLI – GARZELLI
IV: CARELLA
VAR: DIONISI
AVAR: BOTTEGONI
CITTADELLA – L.R. VICENZA Sabato 21/8 h. 20.30
MARCENARO
YOSHIKAWA – CIPRESSA
IV: KUMARA
VAR: GHERSINI
AVAR: BRESMES
CREMONESE – LECCE h. 20.30
BARONI
MUTO – DI GIACINTO
IV: PANETTELLA
VAR: MANGANIELLO
AVAR: BINDONI
CROTONE – COMO h. 20.30
DOVERI
LANOTTE – D’ASCANIO
IV: LONGO F.
VAR: MARINELLI
AVAR: ROCCA
FROSINONE – PARMA Venerdì 20/8 h. 20.30
IRRATI
COSTANZO – PASSERI
IV: MORICONI
VAR: BANTI
AVAR: LO CICERO
PISA – SPAL h. 20.30
CAMPLONE
DI GIOIA – VIGILE
IV: COLLU
VAR: SERRA
AVAR: ALASSIO
PORDENONE – PERUGIA Sabato 21/8 h. 18.00
MASSIMI
TRINCHIERI – CECCON
IV: PERENZONI
VAR: PICCININI
AVAR: DEI GIUDICI
REGGINA – MONZA h. 18.00
GIUA
SCHIRRU – MIELE D.
IV: CASCONE
VAR: MARESCA
AVAR: PRENNA
TERNANA – BRESCIA h. 18.00
MIELE G.
MARCHI – RASPOLLINI
IV: DI CAIRANO
VAR: AYROLDI
AVAR: MONDIN
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