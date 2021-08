Reggina, Gălăbinov si presenta: ”Ho subito sentito il calore della gente. Darò il massimo per questa maglia”

Andrej Gălăbinov si è presentato questp pomeriggio presso il centro sportivo Sant’Agata. Di seguito, le sue parole:

L’ARRIVO A REGGIO– “Quando sono arrivato già ieri in aeroporto ho sentito il calore della gente. Quando ho sentito dell’offerta della Reggina non ho esitato ad accettare. Credo in questo progetto e credo anche che faremo un gran lavoro per soddisfare i nostri tifosi. So che Reggio è una grande piazza. Ai tifosi posso promettere di dare tutto me stesso e sudare la maglia“.

CARATTERISTICHE– “Ci sono tante squadre con tanti attaccanti come me, credo che il prototipo di attaccante che rispecchio sia ancora vivo nel calcio moderno. Sono un attaccante al quale piace molto far giocare la squadra e dunque fare anche degli assist”.

FAMIGLIA DI SPORTIVI- ”Mio nonno ha giocato a calcio, mentre mamma e papà sono grandissimi pallavolisti. Il primo è stato terzo nel mondo, mentre mamma capitano della nazionale prima che arrivassimo io e mio fratello. Guardando sempre le loro partite mi è venuta la voglia di giocare con la palla. La pallavolo, tra l’altro, aiuta anche il gioco aereo nel calcio”.

LA PASSATA STAGIONE– “Lo scorso anno sono partito bene, poi c’è stato questo infortunio che mi ha tenuto fuori dal campo per più di tre mesi. Dopo essere rientrato ho giocato una partita in coppa italia, ma poi il mister ha fatto le sue scelte decidendo di non puntare più su di me”.

UN MESE E MEZZO SENZA SQUADRA– “Da dopo l’infortunio ho inizato a lavorare tantissimo. Quest’estate non ho fatto vacanze ma mi sono allenato molto. Fisicamente sono in buone condizioni”.

OGGI IL PRIMO ALLENAMENTO– “Ho avuto subito buonissime sensazioni. Oggi ho visto per la prima volta i ragazzi in campo, sono calciatori molto forti, è una rosa molto valida ed i concetti del mister sono molto interessanti. Possiamo fare molto bene”.

SU AGLIETTI– “Il modo di giocare del mister ha influito sulla mia scelta, è un allenatore preparato ed ho visto che le sue squadre giocano ottimamente”.