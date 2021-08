Serie B, i cinque giocatori in cerca di riscatto

Nel corso della passata stagione sono state parecchie le promesse non mantenute, giocatori cruciali che hanno disatteso le aspettative dei tifosi. A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione di Serie B, vediamo quali calciatori dovranno sfruttare questo campionato per rilanciarsi.

Mirko Maric (Crotone)- Attaccante croato, ha passato la scorsa stagione nelle file del Monza. Pagato ben 4.5 milioni, è stato – dopo Bonifazi della SPAL e insieme a La Mantia dell’Empoli – l’acquisto più oneroso della Serie B. Nonostante le migliori premesse, non ha dato le garanzie che la società brianzola sperasse, scendendo in campo appena 21 volte e siglando appena 2 gol. In questa stagione è passato in prestito al Crotone, piazza importante che potrà sicuramente rilanciarlo.

Jérémy Ménez (Reggina)- Arrivato con un carico di aspettative elevato, per via dei troppi infortuni ha trascorso parte della stagione fuori causa. L’età si fa sentire e in un campionato dove l’agonismo la fa da padrone come la Serie B, un giocatore con le sue caratteristiche può faticare parecchio; nonostante ciò, le qualità indiscutibili del talento francese potranno far comodo a mister Aglietti, che proverà a ritagliargli un posto nello scacchiere amaranto.

Davide Diaw (Vicenza) – Altro acquisto oneroso del Monza: arrivato in terra lombarda lo scorso gennaio. In sei mesi è sceso in campo venti volte, tra campionato e play-off, non riuscendo ad imporsi e siglando appena una rete. Nelle passate stagioni si è confermato come un attaccante di categoria, raggiungendo la doppia cifra per due campionati di fila e il suo approdo a Vicenza, in una piazza con ambizioni diverse rispetto a Monza, può rilanciarlo nel campionato cadetto.

Gabriel Charpentier (Frosinone) – In appena due stagioni, la carriera di Gabriel Charpentier ha avuto una frenata. Considerato tra i maggiori talenti delle serie minori, dopo l’infortunio al legamento crociato subito con la maglia dell’Avellino, non si è più ripreso. Le sue esperienze con le maglie di Reggina e Ascoli sono state fortemente condizionate dagli infortuni, che non hanno permesso alla prima punta di esprimersi al meglio. Al Frosinone può riscattarsi e dimostrare che vale l’importante investimento fatto dal Genoa appena un anno fa.

Antonino La Gumina (Como) – È passato un anno esatto da quando la Sampdoria si assicurò le prestazioni di La Gumina per una cifra vicina ai 6 milioni. L’obiettivo dei blucerchiati era trovare un attaccante che potesse affiancare Quagliarella, obiettivo mancato dall’ex Palermo che non è riuscito ad imporsi. Nonostante la stagione con gli azzurri sia terminata con la promozione della società toscana in Serie A, l’attaccante non è stato mai impiegato con continuità. Adesso, a Como, ha l’opportunità di giocarsi un campionato da titolare, dimostrando di poter valere un’altra categoria.

