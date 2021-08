Serie B, il pronostico dei bookmakers: Parma favorito, Reggina tra le possibili outsider

A meno di una settimana dell’inizio della stagione 2021/22 di Serie B, i bookmakers – in questo caso Sisal Matchpoint e Snai – forniscono le quote per le possibili favorite alla vittoria finale. Fa da apripista il Parma di Buffon e Maresca, quotato rispettivamente a 3 e 3.5, la società di proprietà dei Krause, dopo la sessione di calciomercato faraonica, ambirà sicuramente ad una rapida risalita in A. Segue il Monza, quotato a 4.5 e 5, i brianzoli dopo la cocente delusione per la mancata promozione della passata stagione riproveranno ad ottenere la A in questa stagione; stesso discorso per il Lecce, quotato in entrambi i siti a 7.5. Riproverà la risalita anche il Benevento, quotato a 7.5 e 9, anche se il cambio di allenatore e di gran parte della rosa della passata stagione non renderanno semplice l’impresa che aspetta le streghe. Per quel che riguarda la Reggina, la troviamo collocata nel gruppo degli “outsider” (quota 25 e 33), con squadre del calibro di Frosinone, Pisa, Cremonese e Ternana: squadre che hanno investito molto, ma che si trovano davanti delle squadre ben più pronte per la promozione. Promozione Reggina quotata a 6 e 7, nel gruppo di testa del campionato. Per quel che riguarda la retrocessione, la squadra più gettonata è il Cosenza, quotata a 1.75, per i calabresi non sarà facile riconfermarsi, soprattutto a causa della rosa corta e inesperta. Seguono le neopromosse Alessandria, Como e Perugia, quotate a 2 e 2.5.

Santo Nicolò