Serie B ai raggi X, Como: i lariani si candidano come sorpresa del torneo

Nonostante la promozione in serie B non fosse un obiettivo dichiarato della passata stagione, l’arrivo sulla panchina del Como del tecnico Giacomo Gattuso ha rilanciato le ambizioni della squadra lombarda, protagonista di una stagione eccezionale culminata con il ritorno in serie cadetta dopo 6 lunghi anni. Entusiasmo, solidità societaria e potenzialità economiche sono solamente alcuni dei punti di forza del Como, possibile mina vagante del campionato di B 2021/2022 e squadra in possesso di tutte le carte in regola per centrare la salvezza diretta. La società asiatica ha messo a segno diversi colpi in entrata per rafforzare l’organico a disposizione di mister Gattuso, che in difesa potrà contare sull’esperienza e la solidità del centrale Filippo Scaglia, prelevato dal Monza. Sarà invece Alberto Cerri a guidare l’attacco dei lariani, supportato dall’altro neoacquisto Parigini, arrivato in prestito Genoa.

Probabile formazione COMO (4-4-2): GORI; Iovine, SCAGLIA, Crescenzi, IOANNOU; CHAJIA, Bellemo, Arrigoni, Gatto; CERRI, PARIGINI. Allenatore: Giacomo GATTUSO (confermato)

Acquisti: Varnier (Dif, Atalanta, P), Ioannou (Dif, Nottingham Forest, P), Chajia (Att, Lokomotiva Zagabria, D), Scaglia (Dif, Monza, D), Gori (Por, Juventus, P), Luvumbo (Att, Cagliari, P), Parigini (Cen, Genoa, P), Kabashi (Cen, Renate, D), Gliozzi (Att, Monza, D), Cagnano (Dif, Novara, SV), Cerri (Att, Cagliari, P)

Cessioni: De Nuzzo (Cen, Vis Pesaro, P), Rossetti (Att, svincolato), Daniels (Att, svincolato), Celeghin (Att, Renate, P).

Santo Romeo