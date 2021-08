Reggina: i giovani Bezzon, Rechichi e Provazza in prestito al Lamezia

Tre giovani calciatori della Reggina vanno in prestito in serie D. E’ ufficiale, infatti, il passaggio al Lamezia Terme del fantasista Aldo Bezzon (classe 2002), del difensore Angelo Rechichi (2002) e dell’attaccante Provazza (2003), così come si evince dai canali ufficiali del club lamentino. I tre giovani talenti amaranto (in foto), aggregati alla prima squadra oramai da parecchi mesi e presenti anche nel ritiro di Sarnano, si apprestano dunque a vivere la loro prima esperienza in campionato ‘tra i grandi’, dopo aver militato, fino alla passata stagione, nella Primavera della Reggina.