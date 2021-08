Salernitana, Castori: ”Reggina squadra di alta classifica in Serie B. Nel primo tempo…”

Due a zero e passaggio del turno. Bottino pieno per la Salernitana di Fabrizio Castori alla prima uscita ufficiale della stagione, arrivata in coppa Italia contro la Reggina di Aglietti. Queste le parole del tecnico granata nel post-gara:

“Quello di stasera è stato un test importante per valutare la tenuta atletica della squadra a pochi giorni dalla prima di campionato, contro una squadra di alta classifica in Serie B come la Reggina, che ha grande tecnica, palleggia e gira palla molto. I ragazzi sono stati encomiabili dal punto di vista dell’impegno, la squadra ha dimostrato di avere una discreta tenuta atletica. Nel primo tempo ci abbiamo messo un po’ a prendere le misure poi abbiamo sbloccato la gara e nella ripresa abbiamo gestito in scioltezza. Nel finale era normale avere un po’ di stanchezza in questo momento della stagione”.

“Queste gare contribuiscono a far crescere il livello di condizione e affiatamento della squadra. Proseguiamo sulla strada intrapresa lo scorso anno per facilitare l’inserimento degli ultimi arrivati. Bisogna dar seguito a ciò che si è fatto prima per dare mentalità. Domenica giocheremo contro il Bologna che è una squadra forte e ci faremo trovare pronti”.