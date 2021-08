Reggina, Aglietti: ”Ripresa condizionata dal gol allo scadere. Cerchiamo un attaccante”

A casa con la consapevolezza di dover migliorare, ma anche con qualche rimpianto. La Reggina a Salerno avrebbe meritato qualcosa in più in termini di risultato, specie nell’epilogo di un primo tempo in cui i calabresi avevano addirittura dato una sensazione di superiorità, assottigliando il divario relativo alla categoria di differenza coi campani. E’ un pensiero condiviso anche dal tecnico amaranto Alfredo Aglietti che, commentando la gara in sala stampa, ha marcato sia gli aspetti positivi che quelli su cui la sua squadra deve migliorare. Poi anche parole indirizzate ai singoli ed al mercato Di seguito, le sue parole:

PRIMO TEMPO QUASI PERFETTO– “Sono soddisfatto a metà, perchè il risultato non è venuto. Abbiamo avuto un buon possesso palla, fino agli ultimi 25 metri. Abbiamo prodotto molto, ma concretizzato poco. Ritengo che la mia squadra abbia fatto una buonissima partita, specie nei primi 45 minuti. Forse meritavamo noi di passare in vantaggio. Chi è entrato lo ha fatto per dare il cambio a chi era più stanco, visto il caldo e i ritmi“.

GIOVANI, TEMPO AL TEMPO- “Abbiamo qualche calciatore interessante. E’ chiaro che qualcosa dobbiamo migliorare e qualcosa dovrà arrivare dal mercato. I giovani devono essere inseriti gradualmente“.

LA SVOLTA DI BONAZZOLI- “La Salernitana è una squadra che aspetta basso e riparte. Il gol di Bonazzoli è di pregevole fattura, ma due minuti prima abbiamo avuto la stessa occasione con Montalto e non è andata allo stesso modo. L’ingresso nella ripresa è stato sicuramente condizionato dalla rete allo scadere“.

HETEMAJ, CRISETIG, MENEZ ED IL MERCATO- “Sono le prime partite, c’è da migliorare nella condizione e in alcune scelte tecniche. Hetemaj e Crisetig sono due calciatori che si sposano bene per caratteristiche. Ménez che deve essere messo in condizione di giocare più vicino alla porta, accorciando il campo. Lo vedo come una seconda punta, un trequartista. Mercato? Stiamo valutando. Sono gli ultimi giorni e stiamo cercando una pedina da inserire nel reparto avanzato“.