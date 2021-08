Calciomercato Reggina: il Siena si inserisce tra Rubin e il Potenza

Tentativo del Siena per Matteo Rubin. I toscani vorrebbero riportare l’esterno mancino in bianconero, dove ha già militato nella stagione 2012-2013, al momento però resta sempre in vantaggio il Potenza che da settimane ha già avviato la trattativa per acquisire le prestazioni del calciatore in uscita dalla Reggina. Lo riporta l’edizione odierna della Gazzetta del Sud