Top&Flop di Salernitana-Reggina: Crisetig lucido, Micai in confusione

Debutto stagionale con sconfitta per una Reggina ancora incompleta che ha palesato alcune lacune al cospetto di una Salernitana cinica; la doppietta di Bonazzoli spedisce la squadra di Castori al prossimo turno di Coppa Italia. I Top&Flop di Salernitana-Reggina.

TOP

Lorenzo Crisetig – La nota lieta della serata amaranto è rappresentata da un centrocampo che lascia ben sperare, sorretto da Crisetig che, armato di fascia da capitano, ha mostrato di essere già in buona condizione, provando ad impostare e contrastare al meglio, come da sue caratteristiche.

Perparim Hetemaj – Mostra i muscoli e fa valere la sua esperienza nel centrocampo amaranto; nonostante l’età regge a buon ritmo fino al 96′, ed è anche grazie a lui se nel finale la Reggina riesce ad essere propositiva e pericolosa. Se la differenza di categoria tra le due squadre non si è vista, è grazie soprattutto alla mediana di Aglietti.

Federico Bonazzoli – Decide il match con la sua doppietta, dopo aver sprecato almeno un paio di occasioni clamorose. Abile e fortunato sul primo gol, siglato dopo un mezzo flipper più casuale che voluto, sulla seconda rete approfitta di una difesa amaranto statica e ancora macchinosa che gli concede tutto lo spazio per ricevere e calciare da pochi metri.

FLOP

Alessandro Micai – Debutto da dimenticare per il portiere amaranto che torna subito da ex nello stadio che lo ha visto protagonista nelle ultime stagioni. Sbaglia più volte i tempi delle uscite mettendo in serio pericolo la propria porta; in alcuni casi si avventura fino ai limiti dell’area e oltre, senza motivi apparentemente validi. Tuttavia, la difesa riesce sempre a metterci una pezza. Incolpevole sul primo gol, sul secondo appare poco reattivo e in lieve ritardo.