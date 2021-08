Salernitana-Reggina, il commento: ko al debutto per gli amaranto, decide la doppietta di Bonazzoli

Parte con una sconfitta la stagione 2021/2022 della Reggina. All’Arechi finisce 2-0 per la Salernitana, con la firma indelebile sul match di Federico Bonazzoli, autore di una doppietta.

Un primo tempo equilibrato quello tra Salernitana e Reggina all’Arechi. In apertura di match sono gli amaranto a fare la partita, provando ad impensierire Belec con le due conclusioni dalla distanza di Laribi e il tiro a giro di Ricci, che termina di poco a lato. La Salernitana accenna una timida reazione dopo un inizio sottotono, ma al 42’ sono ancora una volta gli uomini di Aglietti a rendersi pericolosi, con Montalto che da ottima posizione non centra lo specchio della porta e spreca l’ottima azione avviata dal recupero al limite dell’area di Rivas. La Reggina sembra averne di più, ma allo scadere del primo tempo la perla di Bonazzoli regala il vantaggio ai granata: aggancio fantastico dell’attaccante che addomestica il pallone e lascia partire una precisa rasoiata mancina che si insacca all’angolino basso sulla quale non può nulla Micai.

Nella ripresa la Salernitana chiude di fatto il match con la doppietta di Bonazzoli che a pochi passi dalla porta deve solo spingere a rete l’ottimo pallone messo in mezzo da Kechrida. Nel tentativo di recuperare lo svantaggio Aglietti manda in campo Bellomo, Menez, Denis e il neoacquisto Adjapong, ma la Salernitana tiene bene il campo e riesce agevolmente a portare a casa la partita e il passaggio del turno. I granata accedono ai sedicesimi della coppa nazionale dove incontreranno il Genoa. Termina qui invece il cammino in Coppa Italia della Reggina, che domenica affronterà il Monza nella gara d’esordio in campionato.

Santo Romeo