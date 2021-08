Esordio ufficiale per la Reggina che sfida la Salernitana allo stadio Arechi per la gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia.

* Per aggiornare il LIVE di SALERNITANA-REGGINA* – DA PC: Premi F5 o ricarica la pagina DA MOBILE: Clicca QUI o ricarica la pagina –

<—CLICCA SUL PALLONE, OPPURE

DA PC: Premi F5 o ricarica la pagina

DA MOBILE: Clicca QUI o ricarica la pagina

SALERNITANA-REGGINA 2-0 64′ (Bonazzoli, Bonazzoli)

Triplice fischio, vince la Salernitana che vola al secondo turno, per la Reggina arriva la prima sconfitta stagionale.

96′, a pochi secondi dalla fine arriva anche il primo giallo stagionale per la Reggina: ammonito Hetemaj.

94′, cerca la magia Denis con uno scavetto dal limite dell’area, Belec riesce ad arrivare sul pallone.

86′ primo ammonito del match è Capezzi, punito per un duro intervento su Adjapong.

78′, ultimo cambio tra gli amaranto, dentro Bianchi per Crisetig.

77′, Bellomo cerca la soluzione personale con un destro a giro, tiro non angolato bloccato da Belec.

67′, altre due sostituzioni: Aglietti manda in campo Denis e Adjapong per Montalto e Lakicevic.

Doppio cambio Reggina, dentro Bellomo e Menez per Ricci e Laribi. Rivas si sposta sulla corsia destra di centrocampo

54′ Raddoppio di Bonazzoli! Discesa di Kechrida che fa fuori Di Chiara, serve facile facile per il raddoppio di Bonazzoli

53′ La Reggina sembra stanca, il possesso palla non riesce quasi mai a produrre pericoli per la porta di Belec e quando si distende la Salernitana si avvicina a Micai

46′ Si riparte allo stadio Arechi con la Reggina in svantaggio

FINE PRIMO TEMPO

47′ Allo scadere del primo tempo Bonazzoli porta avanti la Salernitana

Clamorosa palla gol fallita da Montalto! Ricci e Rivas recuperano la sfera al limite e servono Montalto che, tutto solo, spara fuori da ottima posizione. La migliore chance del match fino al momento

33′ Che giocata di Ricci, tiro a giro dalla distanza, palla che finisce vicino al palo con Belec battuto

25′ primo break del match, “time out” in campo

23′ Salernitana vicina al vantaggio: spreca Bonazzoli sottoporta

Occasione Salernitana, Bonazzoli sulla destra serve centralmente M. Coulibaly, tiro di prima intenzione che finisce alto sopra la traversa

11′ Cross di Di Chiara sul secondo palo, Montalto ci prova di testa ma da posizione difficile e con due avversari che ostacolano il salto

6′ Prima conclusione di Laribi dalla distanza, si distende Belec e sventa la minaccia

1′ Partiti all’Arechi

Squadre in campo, pronti al via all’Arechi

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Salernitana (3-5-2): Belec; Strandberg, Gyomber, Bogdan; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Obi, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric.A disp.: Fiorillo, Jaroszynski, Aya, Di Tacchio, Iannone, Kristoffersen, Kastanos, Zortea, Capezzi. Allenatore: Castori.

Reggina (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci, Hetemaj, Crisetig, Laribi; Rivas, Montalto. A disp.: Turati, Adjapong, Franco, Liotti, Loiacono, Regini, Bellomo, Bianchi, Gavioli, Situm, Denis, Ménez. Allenatore: Aglietti.