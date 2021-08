Reggina-Monza: al momento venduti circa mille biglietti

Sono circa mille i biglietti venduti per il debutto in campionato tra Reggina e Monza. La gara valevole per la prima giornata della serie B si disputerà domenica 22 agosto allo stadio Granillo con inizio ore 18. Fino a martedì (oggi i punti vendita resteranno chiusi) i vecchi abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione, mentre da martedì la vendita sarà libera.

Probabile che in questa settimana, dopo il ferragosto, i biglietti staccati cresceranno: a seguito delle disposizioni governative per fronteggiare l’epidemia da Covid19, la capienza dello stadio Granillo è di poco superiore alle 11mila unità.