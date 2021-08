Calciomercato Reggina: sorpasso Galabinov, Ã¨ piÃ¹ vicino agli amaranto

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta del Sud, Andrej Galabinov avrebbe sorpassato Samuel Di Carmine e potrebbe essere molto vicino alla Reggina. Nonostante gli sforzi profusi dalla società per convincere l’attaccante dell’Hellas, attraverso una proposta contrattuale di grande importanza, la trattativa è rimasta impantanata. Il direttore sportivo Massimo Taibi, dunque, avrebbe immediatamente lanciato l’affondo per il centravanti bulgaro, attualmente svincolato dopo il biennio con lo Spezia. I contatti con l’entourage di Galabinov sono costanti. I due calciatori restano gli unici nomi per l’attacco di Aglietti, già nelle prossime ore potrebbe esserci la definizione della matassa.