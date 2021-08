Salernitana-Reggina, le probabili formazioni: Rivas e Montalto verso una maglia da titolare

Reggina impegnata domani sera in Coppa Italia a Salerno. Aglietti dovrebbe affidarsi al 4-4-2, con la coppia d’attacco Montalto-Rivas, con Denis che insidia il calciatore siciliano. Dubbio anche in difesa per il partner di Stavropoulos, Cionek in vantaggio su Regini. Sulle corsie esterna offensive spazio a Ricci e Laribi. Ecco le probabili formazioni

Salernitana (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Jaroszynski; Zortea, M. Coulibaly,Kastanos, Obi, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric. A disposizione:Fiorillo,Russo, Aya, Bogdan, Kechrida, Capezzi, L. Coulibaly, Di Tacchio, Schiavone, Kristoffersen. Allenatore: Fabrizio Castori.

Reggina (4-4-2): Micai, Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci, Hetemaj, Crisetig, Laribi; Rivas, Montalto. A disposizione: Lofaro, Turati, Loiacono, Adjapong, Regini, Franco, Liotti, Gavioli, Bianchi, Situm, Bellomo, Menez, Denis. Allenatore: Alfredo Aglietti.

Arbitro: Fourneau di Roma