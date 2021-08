Reggina, Curva Sud: “No al green pass, rimarremo fuori a soffrire”

Con una nota diffusa ieri il cuore del tifo organizzato amaranto, la Curva Sud ribadisce il proprio “No” al Grenn pass.

Gli ultras spiegano che con enorme dispiacere rinunceranno a seguire la squadra, in casa ed in trasferta,“rimanendo fuori a soffrire”. La decisione del tifo organizzato avviene sulla base delle disposizioni del governo: “distanziamenti, mascherine, posti a sedere obbligatori non rappresentano il nostro modo di vivere ultras all’interno di uno stadio. La nostra curva – prosegue la nota – simbolo di passione e aggregazione, non può essere priva di questi valori fondamentali”. Per gli ultras amaranto, mentre in altri Pesi europei “si è tornati a tifare liberamente, in Italia si vietano bandiere, striscioni e megafoni per evitare il contagio. Senza entrare nel merito scientifico di cosa sia giusto o meno – scrivono ancora – crediamo però che questo voglia essere il pretesto per cercare di eliminarci definitivamente.O tutti o nessuno e soprattutto non a queste condizioni”, si conclude la nota della Curva Sud Reggio Calabria.